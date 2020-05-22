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Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата

Комментариев: 19
Спортсмен попросил поддержать петицию.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко попросил поддержать петицию на сайте президента Украины.

В Instagramc боксер опубликовал запись, на которой просит людей поддержать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

“Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распостранить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать“, - написано в скрине, который опубликовал Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.

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Теги: Василий Ломаченко, вне игры
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Комментариев (19)
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гость  (аноним)  22.05.2020, 19:16
Оценка:  +1
гость
Вася, спроси про этот МП у наших пацанов, что сейчас в зоне АТО с этими московитами обмениваются "подарками" из оружия разных калибров.
БРОКЕР_666    22.05.2020, 19:16
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
гость (аноним) 22.05.2020, 19:12
хyйло, можем повторить
гость  (аноним)  22.05.2020, 19:12
Оценка:  -4
гость
БРОКЕР_666 ты мудье не думай что все позади и все забыто. за Одесу тебе смерть мразь.сдохнешь скоро.
БРОКЕР_666    22.05.2020, 19:07
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
мп вообще гнать надо с УКРАИНЫ вместе с проордынцами - усиком и ломой
SINOBI-LIFE    22.05.2020, 19:02
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
А не пошёл бы этот алень малороский нах????
гость  (аноним)  22.05.2020, 19:00
Оценка:  +6
гость
Что-то последнее время, вся эта промосковская сволота, осмелела, тявкать начала!
- То воду в Крым!
- То судилища над волонтерами и АТОшниками
- Теперь Лавра
А НЕ ПОРА-ЛИ В ЕБ...АЛО? И ЗА ПОРЕБРИК?
гость  (аноним)  22.05.2020, 18:55
Оценка:  +5
гость
М0СК0ВИТСКОЕ ПОПОВСКОЕ ОТРОДЬЕ К ЕБЕНЯМ, НА БОЛОТА!!! А ЛУЧШЕ ПОВЕСИТЬ, НА КОЛОКОЛЬНЕ!
БАБЛО НА СВЕЧКАХ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОРУЖИЕ, КОТОРЫМ МОСКОВИТСКАЯ МРАЗЬ УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ!
kerrohhop    22.05.2020, 18:52
Оценка:  -29
kerrohhop
Респект,Василий!
Tasho    22.05.2020, 18:52
Оценка:  +6
Tasho
Что за бред
гость  (аноним)  22.05.2020, 18:51
Оценка:  +5
гость
Прокацапские СМИ, показывая каких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
ВЫВОД: - кацапских попов накуй с Украины!!!
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