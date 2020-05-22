Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата
Спортсмен попросил поддержать петицию.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко попросил поддержать петицию на сайте президента Украины.
В Instagramc боксер опубликовал запись, на которой просит людей поддержать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.
“Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распостранить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать“, - написано в скрине, который опубликовал Ломаченко.
Напомним, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.
Полная версия правил
хyйло, можем повторить
- То воду в Крым!
- То судилища над волонтерами и АТОшниками
- Теперь Лавра
А НЕ ПОРА-ЛИ В ЕБ...АЛО? И ЗА ПОРЕБРИК?
БАБЛО НА СВЕЧКАХ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОРУЖИЕ, КОТОРЫМ МОСКОВИТСКАЯ МРАЗЬ УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ!
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
ВЫВОД: - кацапских попов накуй с Украины!!!