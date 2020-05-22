Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата

Спортсмен попросил поддержать петицию.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко попросил поддержать петицию на сайте президента Украины.

В Instagramc боксер опубликовал запись, на которой просит людей поддержать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

“Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распостранить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать“, - написано в скрине, который опубликовал Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.