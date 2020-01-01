Майк Тайсон: Я хочу, чтобы каждый бросил мне вызов

Боксер готов подраться с любым желающим.

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что открыт к любому предложению по поводу выставочного боя.

Читай также: “Он может сломать мне ребра“: Бриггс объявил о договоренности о бое с Майком Тайсоном

“Я в прекрасном состояние. Я наслаждаюсь новой атмосферой. Возможно все! Мое эго ликует. Посмотрим, что будет дальше. Я возлагаю большие надежды на проведение выставочных боев.

Многие люди нуждаются в помощи, и что-то подобное действительно может помочь. Не знаю, встретимся ли мы с Холифилдом в ринге, сделав это ради людей, которым повезло меньше, чем нам.

На подобное не шел ни один артист, ни один спортсмен в мире. Я хочу, чтобы каждый, кто хочет принять участие в этой благотворительности, пришел и бросил мне вызов. Я открыт для каждого“, - заявил Тайсон в интервью для TMZ Sports.

Ранее Майк Тайсон рассказал, почему Фьюри - величайший боксер.