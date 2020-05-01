"Меня избили до полусмерти": Джошуа назвал поединок, который изменил его карьеру

Британец выдел бой, который кардинально повлиял на будущее.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа выделил поединок, который заставил его сильно измениться.

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“Меня побили. Меня избили до полусмерти, и мне пришлось взять себя в руки. Теперь все увидят мое перерождение.

В супертяжелом весе каждый списывал меня со счетов, но я верю, что стану одним из величайших бойцов своего поколения. Это предначертано мне судьбой“, - заявил Джошуа в интервью для boxingnews24.

Напомним, что первом бою мексиканец сенсационно стал победителем, однако во втором потерпел поражение.

Отметим, что Джошуа назвал главную проблему Фьюри.