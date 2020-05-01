"То покоряет океан, то тонет в нем": Джошуа назвал главную проблему Фьюри

Британец выделил ключевой аспект.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа назвал главную проблему британца Тайсона Фьюри.

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“Тайсон Фьюри то покоряет океан, то тонет в нем. Я не знаю всех проблем, но могу заявить, что у него нет баланса. Я не могу что-то комментировать по поводу проблем Тайсона. У меня есть своя позиция и мнение касательно него.

Все, что мне хотелось бы знать, - когда подерусь с ним и побью его. При всем уважении к Фьюри, меня не волнует все остальное, что касается его“, - приводит слова Джошуа boxingnews24.

Напомним, что Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году.