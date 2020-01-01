Бывший тренер Усика дал совет Беринчику, как получить право на титульный бой
Экс-тренер Александра Усика Сергей Ватаманюк дал совет Денису Беринчику по поводу получение возможности проведение титульного боя.
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“Есть другой способ для Беринчка, кроме того, что ждать. Можно проводить бои, добираться до статуса обязательного претендента, и тогда в любом случае чемпион либо с тобой сразиться либо оставить свой пояс
Возможно, это самое правильное, что есть в этих рейтингах. Ведь мы знаем, что зачастую боксеры сидят очень долго и не могут добраться до титула. Например, как Диллиан Уайт, который уже 200 лет возле чемпиона, но он до сих пор не получил право на титульный бой.
Поэтому статус обязательного претендента - очень хороший инструмент“, - рассказал Ватаманюк в интервью Luckypunchnet.
Напомним, что Усик провел совместную тренировку с Беринчиком.
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