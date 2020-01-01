Отец Лопеса: С Ломаченко будет проще, чем с Комми

Прошлого соперника Теофимо уничтожил за два раунда.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер легковеса Теофимо Лопеса, поделился мнением о том, как будет проходить бой его сына с Василием Ломаченко.

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“Теофимо может выбрасывать много ударов, но зачем нам терять энергию? Мы анализируем соперника, пытаемся перехитрить его и выбросить именно тот удар, который нам нужен. Нужно поймать его.

Это наш план на поединок с Ломаченко. С Василием это будет даже проще сделать, чем с Комми, ведь Ломаченко дерется, он идет на бой. Мне нравится это. Мне нравится, когда боксер дерется так. Арум говорит, что наш бой должен состояться в сентябре. Будем ждать, когда это произойдет“, - приводит слова Лопеса-старшего EsNews.

Ранее Лопес-старший заявил о том, что Ломаченко запомнят за то, как Теофимо отделает его зад.