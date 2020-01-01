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Линарес: Реванш с Ломаченко первый в моем списке

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Боксер имеет несколько вариантов для проведения боя.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес заявил, что намерен провести реванш против Василия Ломаченко.

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“Сейчас я имею несколько хороших вариантов в легком весе, ведь сейчас в этом дивизионе появилось много молодых талантов, с которыми хотелось бы сразиться.

Но первым по приоритету в моем списке стоит реванш с Ломаченко. У меня сейчас есть огромное желание подраться с ним вновь“, - цитирует Линареса Boxingscene.

Ранее Линарес заявил, что Ломаченко - лучший боксер в моей жизни.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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