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"Не все спортсмены ватники": Грицай рассказал, почему бросил вызов Усику

Комментариев: 6
Борец считает себя нормальным спортсменом.
Богдан Грицай
Богдан Грицай
Кадр из видео

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай рассказал, почему бросил вызвал Александру Усику на бой без правил.

“Я это делаю не ради денег. Для меня это отъемлемая часть. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде.

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Я хочу публично показать, что не все спортсмены ватники. Многие пишут: “спортсмены - с ними все понятно, у них нет головы“. Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор“, - рассказал Грицай в интервью для Obozrevatel.

Также спортсмен поделился впечатлением от разговора с политическим деятелем Юрием Шухевичем.

“Пообщались с ним, он мне сказал приятные слова - “Ты достойный сын своей Украины“. Мне было очень приятно. Он зарядил меня позитивом. Были звонки, мне присылали много сообщений. Писали и некоторые депутаты. Многие люди поддержали меня“, - отметил Богдан.

Ранее Грицай заявил, что у Усика нет шансов против меня.

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Теги: Богдан Грицай, Александр Усик
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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  21.05.2020, 19:05
Оценка:  0
pусский
Бандеровская позиция - стоять раком, как стояли в Иловайском котле, и как стоят ваши проститутки в Европе и России!
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:55
Оценка:  0
гость
Мрази вы биндеровские ,а не украинцы.И скоро не будет ваших лап в Украине ,скоро узнаете что за пробиндеровскую позицию можно получить по морде .
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:37
Оценка:  0
гость
ВНИМАНИЕ:
НАМЕДНИ, КОГДА БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ У АМЕРИКАНЦЕВ НЕФТЬ,
КАЦАПСТАН РЕЗКО НАРАСТИЛ ИМПОРТ БЕНЗИНА ИЗ ...БЕЛАРУСИ.
ТО ЕСТЬ, ЦЕНА БЕНЗИНА ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ НЕФТИ, ОКАЗАЛАСЬ НИЖЕ,
ЧЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО СВОЕГО, КАЦАПСКОГО! ЗАНАВЕС
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:36
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
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Польша хитро вы...бала кацапстан с "Baltic Pipe"
М0ск0витскую падаль обложили со всех сторон, как сраных волков
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:35
Оценка:  0
гость
БОГДАН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  21.05.2020, 18:31
Оценка:  0
pусский
Усик даст Грицаю по морде, не вопрос!
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