"Не все спортсмены ватники": Грицай рассказал, почему бросил вызов Усику

Борец считает себя нормальным спортсменом.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай рассказал, почему бросил вызвал Александру Усику на бой без правил.

“Я это делаю не ради денег. Для меня это отъемлемая часть. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде.

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Я хочу публично показать, что не все спортсмены ватники. Многие пишут: “спортсмены - с ними все понятно, у них нет головы“. Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор“, - рассказал Грицай в интервью для Obozrevatel.

Также спортсмен поделился впечатлением от разговора с политическим деятелем Юрием Шухевичем.

“Пообщались с ним, он мне сказал приятные слова - “Ты достойный сын своей Украины“. Мне было очень приятно. Он зарядил меня позитивом. Были звонки, мне присылали много сообщений. Писали и некоторые депутаты. Многие люди поддержали меня“, - отметил Богдан.

Ранее Грицай заявил, что у Усика нет шансов против меня.