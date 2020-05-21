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"Психически болен": Майк Тайсон рассказал, почему Фьюри - величайший боксер

Комментариев: 3
Британец не должен меняться.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о феномене британского бойца Тайсона Фьюри.

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“Если бы он не прошел через все то, что пережил, то вряд ли бы мог стать тем человеком, которым является сейчас. Фьюри - психически болен, но поэтому он и стал величайшим, я абсолютно серьезен сейчас.

Люди хотят, чтобы он был нормальным. Конечно, жить долбаной жизнью обычного человека с благосостоянием. Тайсон не знает, что такое быть нормальным. Скажите ему, чтобы, он держался подальше от “нормальности“, - цитирует Майка Тайсона журнал Ring.

Ранее Фьюри заявил, что является лучшим супертяжем в мире.

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Теги: Майк Тайсон, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.05.2020, 18:34
Оценка:  0
гость
Тайсон пиздaнул как мербоксер. Ниxyя не понятно но очень интересно
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:20
Оценка:  0
гость
So that you are strangled forever by the Jewish bastards.
pусский  (аноним)  21.05.2020, 18:14
Оценка:  0
pусский
Я психопатски пёрнул! Двадцать раз, гы-гы-гы!
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