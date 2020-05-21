"Психически болен": Майк Тайсон рассказал, почему Фьюри - величайший боксер

Британец не должен меняться.

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о феномене британского бойца Тайсона Фьюри.

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“Если бы он не прошел через все то, что пережил, то вряд ли бы мог стать тем человеком, которым является сейчас. Фьюри - психически болен, но поэтому он и стал величайшим, я абсолютно серьезен сейчас.

Люди хотят, чтобы он был нормальным. Конечно, жить долбаной жизнью обычного человека с благосостоянием. Тайсон не знает, что такое быть нормальным. Скажите ему, чтобы, он держался подальше от “нормальности“, - цитирует Майка Тайсона журнал Ring.

Ранее Фьюри заявил, что является лучшим супертяжем в мире.