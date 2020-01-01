Атлас признался в срыве боя Поветкина и Кличко

Именитый тренер не хотел, чтобы такой бой состоялся.

Бывший тренер российского боксера Александра Поветкина Тедди Атлас рассказал, что в 2009 году сорвал бой его подопечного с Владимиром Кличко.

“Тот поединок еще до меня должен был состояться, но Поветкин получил травму лодыжки. После этого заново пошли разговоры о возможной встречи. Я был твердо убежден, что нам бой с Кличко не нужен, даже если мне хорошо заплатят. Мне хотелось научить Александра, сделать его лучше, в этом заключалась моя работа, делать его сильнее как боксера. Именно для этого меня нанимали.

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Я знал, что Поветкин еще не готов. У Кличко на тот момент было 55 боев, у Саши - 17. Кличко - два метра ростом, Поветкин - 188 см. Кличко весит 115 кг, Саша - 100-103. Тогда у Александра не было никаких шансов.

Я не хотел вести его на убой уже в самом начале нашего пути. Конечно, я бы получил быстрые 200 тысяч долларов, но нет. Мы продолжили тренироваться.

После этого поступил звонок менеджера Николая, что бой с Кличко состоится, а в пятницу будет пресс-конференция, на которой должен быть Александр. Мне же сказали, что я могу не лететь туда. Но Александр сказал: я сделаю так, как Тедди мне скажет. После этого я стал объектом ненависти в Чехове и частично в Германии. Шутка“, - рассказал Атлас в своем YouTube-канале.

Напомним, что в 2013 году бой Поветкина и Кличко состоялся уже без участия Атласа. Победу в топ поединке одержал украинский боксер.

Отметим, чтобой Уайта и Поветкина может состояться в саду промоутера.