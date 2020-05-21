Хирн собирается проводить боксерские бои на заднем дворе своего дома

Британец готов установить ринг около своего собственного поместья.

Известный британский промоутер Эдди Хирн продумывает варианты возвращения поединков по эгидой своей компании Matchroom Boxing.

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Как стало известно The Sun, после завершения карантина Хирн готов установить ринг на заднем дворе собственного дома в Брентвуде (графство Эссекс) и проводить там боксерские ивенты. Участок земли, который принадлежит Хирну - 15 акров.

Особняк Эдди Хирна и его земельный участок thesun.co.uk

Рабочей датой на данный момент промоутер называет 15 июля, однако Хирн допускает, что шоу может быть перенесено на пару недель.

Проект установки ринга во дворе Хирна thesun.co.uk

“Мы можем поменять дату, если это будет проще для нас с точки зрения логистики. И это даст боксерам больше времени для подготовки. Наши шоу будет транслировать DAZN“, - отметил Хирн.

Ранее сообщалось, что во дворе Хирна может пройти бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина.