Хирн собирается проводить боксерские бои на заднем дворе своего дома
Известный британский промоутер Эдди Хирн продумывает варианты возвращения поединков по эгидой своей компании Matchroom Boxing.
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Как стало известно The Sun, после завершения карантина Хирн готов установить ринг на заднем дворе собственного дома в Брентвуде (графство Эссекс) и проводить там боксерские ивенты. Участок земли, который принадлежит Хирну - 15 акров.
Рабочей датой на данный момент промоутер называет 15 июля, однако Хирн допускает, что шоу может быть перенесено на пару недель.
“Мы можем поменять дату, если это будет проще для нас с точки зрения логистики. И это даст боксерам больше времени для подготовки. Наши шоу будет транслировать DAZN“, - отметил Хирн.
Ранее сообщалось, что во дворе Хирна может пройти бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина.
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