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Редкач: Рад представлять свою страну

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Иван Редкач отметил, что гордится тем, что он - украинец.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, сообщил, что гордится представлять Украину на международной арене.

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Редкач, выступающий в США, поделился своими чувствами в Instagram.

"Я очень рад, что родился в Украине, и очень рад представлять свою страну на другом континенте", - написал Редкач.

Ранее сообщалось, что Иван Редкач бросил вызов Василию Ломаченко.

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Теги: бокс, Иван Редкач
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