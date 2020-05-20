Редкач: Рад представлять свою страну
Иван Редкач отметил, что гордится тем, что он - украинец.
Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, сообщил, что гордится представлять Украину на международной арене.
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Редкач, выступающий в США, поделился своими чувствами в Instagram.
"Я очень рад, что родился в Украине, и очень рад представлять свою страну на другом континенте", - написал Редкач.
Ранее сообщалось, что Иван Редкач бросил вызов Василию Ломаченко.
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