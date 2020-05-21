Хэй: Забавно видеть, как Тайсон и Холифилд говорят о большом камбэке

Экс-боксер с иронией высказался о решении легендарных коллег вернуться в бокс.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (высказался по поводу решения Майка Тайсона и Эвандера Холифилда вернуться на ринг ради выставочного поединка.

"Забавно видеть, как спортсмены типо Тайсона и Холифилда говорят о большом камбэке. Конечно. я поддерживаю своих старших коллег провести поединок против своих ровесников, никаких проблем.

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Тайсон и Холифилд провели два замечательных поединка, в которых победил Эвандер. Ожидаю подобного исхода. Если они хотят подзаработать и порадовать зрителей во время карантина, то мы должны позволить им это сделать.

Худший вариант развития событий - кто-то из них окажется в нокауте. Но они потратили на бокс всю свою жизнь, они родились бойцами, и поэтому они здесь", - приводит слова Хэя talkSPORT.

Ранее Эвандер Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры.