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Хэй: Забавно видеть, как Тайсон и Холифилд говорят о большом камбэке

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Экс-боксер с иронией высказался о решении легендарных коллег вернуться в бокс.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (высказался по поводу решения Майка Тайсона и Эвандера Холифилда вернуться на ринг ради выставочного поединка.

"Забавно видеть, как спортсмены типо Тайсона и Холифилда говорят о большом камбэке. Конечно. я поддерживаю своих старших коллег провести поединок против своих ровесников, никаких проблем.

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Тайсон и Холифилд провели два замечательных поединка, в которых победил Эвандер. Ожидаю подобного исхода. Если они хотят подзаработать и порадовать зрителей во время карантина, то мы должны позволить им это сделать.

Худший вариант развития событий - кто-то из них окажется в нокауте. Но они потратили на бокс всю свою жизнь, они родились бойцами, и поэтому они здесь", - приводит слова Хэя talkSPORT.

Ранее Эвандер Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры.

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Теги: бокс, Дэвид Хэй, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  21.05.2020, 12:30
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русский
Пускай эти еще мощные старики войдут в анусы моих братьев-Усика и Ломаченка. А Саша и Вася будут дрочить свои крохотные пиписьки, весело попердывая на члене.
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