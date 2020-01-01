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Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком

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Боксеры готовы подождать своего боя до сентября.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отметил, что собирается устроить бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса в сентябре.

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“Ломаченко и Лопес не хотят проводить промежуточных поединков. Поэтому их встреча планируется в сентябре, возможно, со зрителями, но может и без. Для начала нам нужно, чтобы в начале июня Василий прилетел в США, и тогда мы назначим дату боя.

Это будет крупный поединок, и у нас получится сделать что-то увлекательное. Мы можем устроить большое мероприятие на открытом воздухе. У нас много инновационных идей, не нарушающих правил социального дистанцирования“, - цитирует Арума ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состоятся 30 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Боб Арум рассказал, как собирается привезти Василия Ломаченко в США.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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