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Отец Лопеса: Ломаченко запомнят не за золото, а за то, как мой сын отделает его зад

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Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын разберется с украинцем в ринге.
Теофимо Лопес-старший и Теофимо Лопес
Теофимо Лопес-старший и Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopezsr/

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер легковеса Теофимо Лопеса, в очередной раз резко выразился о будущем сопернике своего сына - украинском чемпионе Василии Ломаченко.

“Когда я заявил Ломаченко, что мы его побьем, все говорили, что я наркоман. Что я долбаный курильщик крэка. А теперь, где мы сейчас? Понимаете? Это только начало.

Почему, вы думаете, Ломаченко так плохо о нас отзывается. Я никогда не видел, чтобы он плохо говорил о ком-то.

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Все дело в том, что я внутри его головы. С ним все кончено. Занавес. Его не запомнят за эти две золотые медали, которые ему дали. Его запомнят за то, как мой сын надерет ему зад. Я сказал это еще два года назад. И он назвал нас клоунами.

Он не уважает меня, не уважает моего сына. Я разве не уважаю его отца? Мне кажется, я никогда не говорил о его отце“, - приводит слова Лопеса-старшего vringe.com.

Ранее американский боксер Теофимо Лопес заявил, что украинец Василий Ломаченко ведет себя как с*чка.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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