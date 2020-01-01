Пулев: У Джошуа есть много слабостей, люди меня недооценивают

Болгарин уверен, что превзойдет своего соперника.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев уверен в победе над британцем Энтони Джошуа.

“Я голоден к бою. Я хочу быть парнем, который удерживает все чемпионские титулы - объединенным чемпионом мира. Я вижу, как другие боксеры меня боятся и пытаются устроить поединок с кем-то другим. Настоящие чемпионы не должны так поступать.

У Джошуа есть много слабостей. Я обладаю большим количеством навыков, я превзойду Энтони. Люди очень долго меня недооценивали. Пришло время показать, кто такой Кубрат Пулев на самом деле“, - заявил болгарин в интервью Badlefthook.com.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа - Пулев могут провести за закрытыми дверями.