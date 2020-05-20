Немецкий политик: Кличко пообещал меня тренировать, если я договорюсь о бое с Тайсоном

Уве Хук хочет провести поединок против легендарного боксера.

Немецкий политик Уве Хук сообщил, что хочет провести бой с легендарным боксером Майком Тайсоном и попросил о помощи Владимира Кличко.

"У меня есть несколько знакомых в США, которые в настоящее время начинают переговоры с Тайсоном. Если бы не коронавирус, все было бы быстрее. Также в планах встреча с Шварценеггером.

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А Владимир Кличко пообещал тренировать меня, если договоренность о бое будет достигнута. Только Кличко знает, как победить "Железного Майка". Главное - не ввязываться в драку. Если я не буду соблюдать безопасную дистанцию, то умру", - приводит слова Хука Klitschko-brothers.com.

Отметим, что Хук ранее дрался с профессиональным боксером - южноафриканцем Франсуа Бота. Кроме того, Хук побеждал на чемпионате Европы по тайскому боксу.

Ранее сообщалось, что первый тренер Майка Тайсона оценил текущую форму боксера.