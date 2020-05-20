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Арум: Мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда - в США

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Промоутер рассказал о том, как его команда планирует привезти украинского чемпиона на бой против Теофимо Лопеса.
Боб Арум и Василий Ломаченко
Боб Арум и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, как они собираются привезти Василия Ломаченко в США на бой против Теофимо Лопеса.

"Если у тебя нет визы, то это проблема, ведь все консульства сейчас закрыты и выдача виз временно приостановлено. Поэтому нужно уже иметь визу на руках. А еще нужно находиться в стране, из которой разрешен прием людей в США.

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Так, мы не можем привезти англичан и представителей европейских стран, кроме стран бывшего СССР. По каким-то сумасшедшим причинам запрет на путешествия в США не действует на граждан этих стран.

Что касается Ломаченко, то мы сначала отправим его в Москву, а оттуда - в США. И все в порядке, ведь у него есть грин-карта", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее соперник Ломаченко Телфимо Лопес заявил, что бой отменяется, однако промоутер Боб Арум заверил, что это не так.

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Теги: бокс, Боб Арум, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  20.05.2020, 10:57
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АК-74
В Москве его и оставьте. Там скрепы.
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