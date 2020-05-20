Арум: Мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда - в США

Промоутер рассказал о том, как его команда планирует привезти украинского чемпиона на бой против Теофимо Лопеса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, как они собираются привезти Василия Ломаченко в США на бой против Теофимо Лопеса.

"Если у тебя нет визы, то это проблема, ведь все консульства сейчас закрыты и выдача виз временно приостановлено. Поэтому нужно уже иметь визу на руках. А еще нужно находиться в стране, из которой разрешен прием людей в США.

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Так, мы не можем привезти англичан и представителей европейских стран, кроме стран бывшего СССР. По каким-то сумасшедшим причинам запрет на путешествия в США не действует на граждан этих стран.

Что касается Ломаченко, то мы сначала отправим его в Москву, а оттуда - в США. И все в порядке, ведь у него есть грин-карта", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее соперник Ломаченко Телфимо Лопес заявил, что бой отменяется, однако промоутер Боб Арум заверил, что это не так.