Фьюри: Я толстый, уродливый и лысый, но неудержимый

Британец заявил, что хочет вновь размазать в ринге Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что его часто списывали со счетов из-за неспортивной внешности.

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“Меня списывали со счетов, ведь у меня не было красивого тела, а еще в 28 лет у меня были проблемы с психикой и поменял десять тренеров. Но я по-прежнему с вами.

Я все такой же толстый, уродливый и лысый, но я все еще неудержимый. Не могу дождаться своего возвращения в ринг и вновь размазать Деонтея Уайлдера“, - приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Ранее Тайсон Фьюри назвал себя лучшим супертяжем в мире.