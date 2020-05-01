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Фьюри: Я толстый, уродливый и лысый, но неудержимый

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Британец заявил, что хочет вновь размазать в ринге Деонтея Уайлдера.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что его часто списывали со счетов из-за неспортивной внешности.

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“Меня списывали со счетов, ведь у меня не было красивого тела, а еще в 28 лет у меня были проблемы с психикой и поменял десять тренеров. Но я по-прежнему с вами.

Я все такой же толстый, уродливый и лысый, но я все еще неудержимый. Не могу дождаться своего возвращения в ринг и вновь размазать Деонтея Уайлдера“, - приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Ранее Тайсон Фьюри назвал себя лучшим супертяжем в мире.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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