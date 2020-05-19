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Холифилд посвятил возвращение в бокс маме

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Легендарный боксер возвращается в бокс, чтобы провести выставочный поединок.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд на своей страничке в Instagram рассказал, что посвятил возвращение в бокс своей матери Энн Лоре.

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“Я хочу посвятить свое возвращение в бокс матери. Эта женщина дала мне все необходимые инструменты, чтобы я стал чемпионом. Ее любовь сделала меня тем, кем я есть“, - написал Эвандер под публикацией.

Сейчас Холифилду 57 лет, а в период с 1990 по 1992 годы он был абсолютным чемпионом мира. В активе легендарного боксера 57 поединков - 44 победы,10 поражений, две ничьи и один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Эвандер Холифилд назвал боксера, у которого был самый мощный удар.

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Теги: бокс, Эвандер Холифилд, Instagram
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