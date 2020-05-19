Публицист: Я бы хотел, чтобы Усик и Ломаченко покинули Украину

Украинский правозащитник раскритиковал именитых боксеров.

Украинский публицист и правозащитник Мирослав Маринович прокомментировал действия и позицию украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

“Позиция Усика и Ломаченко - позиция врагов украинской государственности. Оба они являются четкими представителями совковой Малороссии.

Кроме того, ранее Усик скептически говорил о декоммунизации в Украине, будто не понимая, что коммунизм принес много жертв украинскому народу.

Читай также: Усик: Вы не выгоните меня из Украины, потому что это моя страна

Я бы хотел, чтобы эти двое покинули Украину. Усик и Ломаченко опасны для государства. И не надо прикрываться лозунгами, якобы они прославляют Украину в спорте. Извините, но не надо нас так прославлять.

Езжайте в Россию. А если не уедите, то я надеюсь, что настанет время, когда вы ответите за свои антиукраинские поступки“, - приводит слова Мариновича Expres Online.

Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.