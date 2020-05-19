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Публицист: Я бы хотел, чтобы Усик и Ломаченко покинули Украину

Комментариев: 9
Украинский правозащитник раскритиковал именитых боксеров.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/usykaa/

Украинский публицист и правозащитник Мирослав Маринович прокомментировал действия и позицию украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

“Позиция Усика и Ломаченко - позиция врагов украинской государственности. Оба они являются четкими представителями совковой Малороссии.

Кроме того, ранее Усик скептически говорил о декоммунизации в Украине, будто не понимая, что коммунизм принес много жертв украинскому народу.

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Я бы хотел, чтобы эти двое покинули Украину. Усик и Ломаченко опасны для государства. И не надо прикрываться лозунгами, якобы они прославляют Украину в спорте. Извините, но не надо нас так прославлять.

Езжайте в Россию. А если не уедите, то я надеюсь, что настанет время, когда вы ответите за свои антиукраинские поступки“, - приводит слова Мариновича Expres Online.

Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик
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Комментариев (9)
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skolesa    19.05.2020, 13:42
Оценка:  -1
skolesa
Маринович? А кто это?
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:40
Оценка:  0
гость
(аноним) 19.05.2020, 13:33 не уничтожила всех нас

КОГО ЭТО "НАС"? КТО ЭТО "МЫ"? УТОЧНИ
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:37
Оценка:  +2
гость
О-о-о!!!
И сюда кацапская мразь слетелась, как мухи на говно! Что-то обсуждают, оценки дают.
Выблядки кацапские, пошли НАКУЙ!!! Быдло епаное
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:33
Оценка:  -1
гость
Пора начинать мочить всю ж..и..д..о..в..с..к.у..ю мафию пока она не уничтожила всех нас.
БРОКЕР_666    19.05.2020, 13:33
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
так они итак уже в базе миротворца... к чему этот пясдёж?
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:24
Оценка:  -1
гость
По всей видимости этот пейсатый правозащитник ещё в руках Усика не обсерался. У него это ещё впереди.
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:21
Оценка:  -2
гость
Ребята молодцы. Придет наше время и этого правозащитника загонят в петушиный угол.
tamarakoren    19.05.2020, 13:24
Оценка:  +2
tamarakoren
забирайте!
Красногвардеец1    19.05.2020, 13:19
Оценка:  -23
Красногвардеец1
Что такое"владислав маринович"?Что он сделал для Украины?За 200 гривен скакал на Мулдане,подобно умалишённому примату,визжа при этом про неизвестного дядю Славу с Украины?Так его место в клетке африканского зоопарка,а не в Украине.А Усик и Ломаченко-Герои и Гордость Украины.
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