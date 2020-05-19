Публицист: Я бы хотел, чтобы Усик и Ломаченко покинули Украину
Украинский публицист и правозащитник Мирослав Маринович прокомментировал действия и позицию украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
“Позиция Усика и Ломаченко - позиция врагов украинской государственности. Оба они являются четкими представителями совковой Малороссии.
Кроме того, ранее Усик скептически говорил о декоммунизации в Украине, будто не понимая, что коммунизм принес много жертв украинскому народу.
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Я бы хотел, чтобы эти двое покинули Украину. Усик и Ломаченко опасны для государства. И не надо прикрываться лозунгами, якобы они прославляют Украину в спорте. Извините, но не надо нас так прославлять.
Езжайте в Россию. А если не уедите, то я надеюсь, что настанет время, когда вы ответите за свои антиукраинские поступки“, - приводит слова Мариновича Expres Online.
Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.
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И сюда кацапская мразь слетелась, как мухи на говно! Что-то обсуждают, оценки дают.
Выблядки кацапские, пошли НАКУЙ!!! Быдло епаное