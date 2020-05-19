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Фьюри заявил, что является лучшим супертяжем в мире

Комментариев: 4
Британец заверил, что продолжит выступать и дальше.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, почему он является лучшим боксером в мире.

"Я достиг большего, чем любой из ныне живущих супертяжей, никто из них и близко не стоит с моими достижениями. Я очень счастлив своей карьере - выиграл каждый пояс от чемпиона Англии до звания неоспоримого чемпиона мира.

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Думаю, что я продолжу боксировать и принимать вызовы претендентов. Таким был и Кличко, пока ему не исполнилось 40 лет. Многие великие чемпионы продолжают выступать. Я делаю это не ради денег, славы и поясов, мне просто нравится бокс.

Мне уже нечего доказывать. И зачем мне уходить, если я еще молод? Я хочу боксировать до тех пор, пока мы с командой не решим, что нужно уходить", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Усик не попал в список боксеров, с которыми хочет провести бой Тайсон Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 13:32
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гость
Так оно и есть.
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:22
Оценка:  0
гость
Если это лучший тяжеловес, то это дно супертяжелого дивизиона.
АК-74  (аноним)  19.05.2020, 12:59
Оценка:  0
АК-74
Надо было сразу Усику выйти против этого парня. Представляю, как тушка Усуси летает по рингу, а потом он испускает дух на радость всем патриотам Украины.
zadneprohodchik    19.05.2020, 12:58
Оценка:  0
zadneprohodchik
так реально норм боксер!
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