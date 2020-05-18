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Спенс впервые после ДТП проведет бой

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Американец встретится в ринге с Дэнни Гарсией.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) впервые после аварии готов вернуться в ринг.

Как сообщает The Athletic, американец проведет поединок против Дэнни Гарсии (36-2, 21 KO) в сентябре 2020 года. Бой пройдет по системе pay-per-view на телеканале FOX.

Стоит отметить, что Спенс и Гарсия должны были встретиться еще в январе этого года, однако в октябре 2019 года Эррол угодил в серьезную аварию и только недавно начал полноценно тренироваться.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Дэнни Гарсия
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