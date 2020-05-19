Хирн: Я не хочу, чтобы Тайсон возвращался в бокс

Глава Matchroom Boxing считает, что выступление легенды будет ужасным.

Британский промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями о решении именитого боксера Майка Тайсона вернуться в бокс.

"Никто со мной не обсуждал эту тему. Знаю, что Майк сейчас едет переговоры относительно спаррингов, показательных боев и тому подобное.

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Мои друзья, которые не особо следят за боксом, говорят мне: "Тайсон в деле, мы хотим посмотреть его бой". А вот знакомые из мира бокса заявляют, что это будет худшее мероприятие в истории. И я так думаю, честно говоря.

Майку уже 53 года, и я не хочу, чтобы он возвращался, но да, люди будут платить. Есть фанаты, которые готовы заплатить за просмотр данного шоу, и поэтому кто-то точно устроит Майку бой", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что легендарный Шэннон Бриггс объявил о договоренности о бое с Майком Тайсоном.