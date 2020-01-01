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Лопес: Мы хотим убедиться, что Ломаченко не отступит

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Американец подозревает, что бой с Ломаченко может не состояться.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес высказался по поводу предстоящего поединка против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

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"Сейчас мы хотим убедиться, что Ломаченко не отступит. хочу сказать ему - не нужно убегать, не нужно избегать меня. Все желают увидеть этот бой.

Но я не могу ничего обещать. Да, моя цель - бой с Ломаченко, но пандемия продолжается и этот вариант постепенно исчезает. Думаю, Ломаченко тоже хочет бой", - приводит слова Лопеса Boxing Scene со ссылкой на SiriusXM.

Ранее сообщалось, что американец Теофимо Лопес объявил об отмене боя с Василием Ломаченко.

Однако позже промоутер Боб Арум заверил, что бой состоится.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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