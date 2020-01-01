Лопес: Мы хотим убедиться, что Ломаченко не отступит
Американец подозревает, что бой с Ломаченко может не состояться.
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес высказался по поводу предстоящего поединка против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.
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"Сейчас мы хотим убедиться, что Ломаченко не отступит. хочу сказать ему - не нужно убегать, не нужно избегать меня. Все желают увидеть этот бой.
Но я не могу ничего обещать. Да, моя цель - бой с Ломаченко, но пандемия продолжается и этот вариант постепенно исчезает. Думаю, Ломаченко тоже хочет бой", - приводит слова Лопеса Boxing Scene со ссылкой на SiriusXM.
Ранее сообщалось, что американец Теофимо Лопес объявил об отмене боя с Василием Ломаченко.
Однако позже промоутер Боб Арум заверил, что бой состоится.
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