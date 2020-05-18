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Холифилд назвал боксера, у которого был самый мощный удар

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Болельщики были удивлены, как легендарный боксер выдерживал удары.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд назвал боксера, у которого был самый мощный удар.

“Джордж Форман нанес мне самый тяжелый удар в карьере. Но Риддик Боу задел меня своими мощными ударами сильнее, чем кто-либо другой.

После поражения в первом бою с Боу меня вдохновили слова людей, которые говорили: “Черт, если ты бьешь его, он все равно продолжает идти на тебя, двигаясь вперед“.

Я помню, как меня вдохновляло, что я могу выдерживать его удары. Все ведь спрашивали: “Что произойдет, если он пропустит от крупного парня?“ - рассказал Холифилд в интервью YouTube-каналу The 3 Point Conversion.

Ранее Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры.

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Теги: Эвандер Холифилд, Риддик Боу, Джордж Форман, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  18.05.2020, 21:00
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русский
Представляю, как в Усика попадет кто то из молодчиков первой 10-тки. Саша и сказать толком ничего не успеет, пернет только обосраной сранькой и испустит дух.
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