Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры

Легенда в спарринге противостоял будущему чемпиону мира.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, какой спортсмен заставил его задуматься об окончании профессиональной карьеры.

Американец вспомнил о спарринге с Энди Руисом, который состоялся в 2008-м году.

“Я много лет назад понял, что я должен завершить карьеру. Я достиг своих целей. Я был мелким супертяжеловесом. Нынешние бойцы хэвивейта намного крупнее, а их рефлексы гораздо быстрее.

Я хорошо держался против Руиса, но перед спаррингом считал, что должен побить его. Я понял, что что-то не так, раз парень, который так выглядит, смог создать мне проблемы в ринге“, - рассказал Холифилд в интервью BoxingScene.

Ранее Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона.