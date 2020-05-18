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Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры

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Легенда в спарринге противостоял будущему чемпиону мира.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
BoxingScene

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, какой спортсмен заставил его задуматься об окончании профессиональной карьеры.

Американец вспомнил о спарринге с Энди Руисом, который состоялся в 2008-м году.

“Я много лет назад понял, что я должен завершить карьеру. Я достиг своих целей. Я был мелким супертяжеловесом. Нынешние бойцы хэвивейта намного крупнее, а их рефлексы гораздо быстрее.

Я хорошо держался против Руиса, но перед спаррингом считал, что должен побить его. Я понял, что что-то не так, раз парень, который так выглядит, смог создать мне проблемы в ринге“, - рассказал Холифилд в интервью BoxingScene.

Ранее Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона.

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Теги: Эвандер Холифилд, Энди Руис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  18.05.2020, 18:48
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pусский
Да просто Руис напердел на весь зал после бурито, там и Робокоп ушёл бы на пенсию!
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