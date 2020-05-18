Холифилд рассказал, кто из боксеров заставил его задуматься об окончании карьеры
Легенда в спарринге противостоял будущему чемпиону мира.
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, какой спортсмен заставил его задуматься об окончании профессиональной карьеры.
Американец вспомнил о спарринге с Энди Руисом, который состоялся в 2008-м году.
“Я много лет назад понял, что я должен завершить карьеру. Я достиг своих целей. Я был мелким супертяжеловесом. Нынешние бойцы хэвивейта намного крупнее, а их рефлексы гораздо быстрее.
Я хорошо держался против Руиса, но перед спаррингом считал, что должен побить его. Я понял, что что-то не так, раз парень, который так выглядит, смог создать мне проблемы в ринге“, - рассказал Холифилд в интервью BoxingScene.
Ранее Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона.
Полная версия правил