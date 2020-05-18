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Гвоздик назвал главную цель после возвращения на ринг

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Украинец хочет выиграть пояс.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился воспоминанием о поединке с Артуром Бетербиевым.

“План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению, которое оказывал Бетербиев. Конечно, у меня есть желание провести реванш против Бетербиева“, - заявил боксер в интервью luckypunchnet.

Украинский боксер также назвал главную текущую цель после возвращения.

“Я понимаю, что о реванше сейчас нельзя говорить. Нужно оставаться прагматичным. Моя главная задача сегодня - выиграть пояс по другой версии, а после уже договариваться с Артуром“, - отметил Гвоздик.

Ранее Гвоздик рассказал, почему отказался проводить бои в Украине.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, Артур Бетербиев
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  18.05.2020, 17:56
Оценка:  0
АК-74
Все глупый дружбу дружил с кацапами, пока пояс не про ебал. Невдомек неучу, что у кацапа единственный союзник-его армия и флот. Теперь поздно пить боржоми, печень сдохла(((.
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