Гвоздик назвал главную цель после возвращения на ринг
Украинец хочет выиграть пояс.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился воспоминанием о поединке с Артуром Бетербиевым.
“План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению, которое оказывал Бетербиев. Конечно, у меня есть желание провести реванш против Бетербиева“, - заявил боксер в интервью luckypunchnet.
Украинский боксер также назвал главную текущую цель после возвращения.
“Я понимаю, что о реванше сейчас нельзя говорить. Нужно оставаться прагматичным. Моя главная задача сегодня - выиграть пояс по другой версии, а после уже договариваться с Артуром“, - отметил Гвоздик.
Ранее Гвоздик рассказал, почему отказался проводить бои в Украине.
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