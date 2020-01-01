"Он может сломать мне ребра": Бриггс объявил о договоренности о бое с Майком Тайсоном

Легендарные боксеры встретятся в ринге.

Американский боксер Шэннон Бриггс заявил, что договорился о выставочном бое против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

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“У меня только что состоялся разговор с Майком. Все согласовано, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет.

Мы с Тайсоном хотим надеть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам“, - заявил Бриггс в интервью Daily Mail.

Боксер рассказал о том, что деньги на бой дадут инвесторы.

“Деньги есть. Больше я ничего не могу сказать, ведь это будет показательный бой на благотворительность. Я бы хотел, чтобы люди это хорошо понимали.

Это должно быть шоу, для забавы, мы немного подвигаемся, хотя это Майк Тайсон, и что-то может внезапно произойти, когда прозвучит гонг. У него сильный удар, и он может даже сломать мне ребра. Я должен быть готов к этому. И тогда все скажут, что он готов к Уайлдеру“, - отметил Брригс.

Ранее комментатор UFC обвинил Тайсона в употребление допинга.