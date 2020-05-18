Экс-чемпион мира: Холифилд и Тайсон могут провести бои против именитых супертяжей

Легендарные боксеры могут получить право подраться против топов.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс поделился мнением о возможном проведения боя между двумя легендарными боксерами Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном.

Читай также: Первый тренер Майка Тайсона оценил текущую форму боксера

“Если у них есть желание провести бой, я скажу: “Вперед, сделайте это“. Я не намерен указывать им, что делать. У Холифилда и Тайсона есть шанс показать все свои навыки. Если Эвандер и Майк покажут себя в хорошей форме, то, возможно, они получат еще какие-то бои против именитых супертяжей.

Поединок с Эвандером - отличная возможность для Тайсона показать все свои способности. Но вместе с тем, это плохой соперник для Майка. Эвандер дрался с ним и побеждал его. Так что Тайсон будет переживать из-за этого. Думаю, Майк попытается действовать осторожно, и это может причинить ему урон“, - приводит слова Холмса BoxingScene.

Напомним, что Холифилд изъявил о желание провести бой с Тайсоном.