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Экс-чемпион мира: Холифилд и Тайсон могут провести бои против именитых супертяжей

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Легендарные боксеры могут получить право подраться против топов.
Ларри Холмс
Ларри Холмс
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс поделился мнением о возможном проведения боя между двумя легендарными боксерами Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном.

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“Если у них есть желание провести бой, я скажу: “Вперед, сделайте это“. Я не намерен указывать им, что делать. У Холифилда и Тайсона есть шанс показать все свои навыки. Если Эвандер и Майк покажут себя в хорошей форме, то, возможно, они получат еще какие-то бои против именитых супертяжей.

Поединок с Эвандером - отличная возможность для Тайсона показать все свои способности. Но вместе с тем, это плохой соперник для Майка. Эвандер дрался с ним и побеждал его. Так что Тайсон будет переживать из-за этого. Думаю, Майк попытается действовать осторожно, и это может причинить ему урон“, - приводит слова Холмса BoxingScene.

Напомним, что Холифилд изъявил о желание провести бой с Тайсоном.

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Теги: Ларри Холмс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  18.05.2020, 15:42
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петенька
Пускай выпустят Усика против Тайсона. Майк оторвет обосраные яички Александра (кацап что ли ???), и с силой засунет в анус, по самый локоть, пока любитель русского мира не испустит дух.
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