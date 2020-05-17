Гарсия: Ломаченко победит Лопеса, но поединок не будет легким

Именитый боксер поделился ожиданиями от поединка Ломаченко - Лопес.

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия высказался о предстоящем объединительном поединке между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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"Думаю, Ломаченко выиграет, хотя мне правда нравится уверенность Лопеса, то, как он относится к делу. Он молод, голоден и уверен в себе. Но Ломаченко побед, хотя это не будет легко. Это будет конкурентный и отличный поединок.

Ты никогда не знаешь, как сложится бой, но эта встреча точно будет классной. Лопес - прирожденный легковес, который попытается доминировать в поединке с Ломаченко. Однако уровень Василия поможет ему продемонстрировать навыки, работу ног и опыт", - цитирует Гарсию Boxing News 24.

Ранее промоутер Боб Арум заверил, что никто не отменял бой Ломаченко - Лопес.