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Гарсия: Ломаченко победит Лопеса, но поединок не будет легким

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Именитый боксер поделился ожиданиями от поединка Ломаченко - Лопес.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия высказался о предстоящем объединительном поединке между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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"Думаю, Ломаченко выиграет, хотя мне правда нравится уверенность Лопеса, то, как он относится к делу. Он молод, голоден и уверен в себе. Но Ломаченко побед, хотя это не будет легко. Это будет конкурентный и отличный поединок.

Ты никогда не знаешь, как сложится бой, но эта встреча точно будет классной. Лопес - прирожденный легковес, который попытается доминировать в поединке с Ломаченко. Однако уровень Василия поможет ему продемонстрировать навыки, работу ног и опыт", - цитирует Гарсию Boxing News 24.

Ранее промоутер Боб Арум заверил, что никто не отменял бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Майки Гарсия
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  17.05.2020, 15:08
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pусский
Гарсия всегда был дебилом, недаром на бой против Спенса вылез... Это будет лёгкий для Ломы поединок в целом, и не исключаю, что горячий гондурасец сам налетит на его кулак в начале боя и отключится. ЗАПОМНИТЕ МОЙ ПРОГНОЗ, ТУПЫЕ УКРЫ!
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