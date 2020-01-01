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Отец Лопеса: Я забрался в голову Ломаченко

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Теофимо Лопес-старший не сомневается в победе своего сына над украинским чемпионом.
Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-старший
Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-старший
instagram.com/teofimolopez/

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса, в очередной раз высказал свою уверенность в победе сына над украинцем Василием Ломаченко.

“Бой с Ломаченко - легкий для нас. Люди не верят в это, но я видел спарринги своего сына с монстрами, которых он множил на ноль. Никогда не видел, чтобы мой сын проигрывал.

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Когда я сцепился с Ломаченко в отеле, сказал, что он никто, что мы украдем его шоу, а потом придем за ним, то все просто сошли с ума. Я сказал Теофимо, что если он после того скандала не сделает что-то невероятное в ринге, нас съедят живьем. Сын нокаутировал Менарда во втором раунде.

А как Ломаченко выглядел с Педрасой? Отчаянным. Сын сказал мне тогда: “Отец, ты забрался к нему в голову“. Ломаченко пытался доказать мне, что я ошибся.

Поэтому Ломаченко выйдет на бой с Теофимо испуганным, даже не так, он будет нервным. И его просьба о промежуточном бое это подтверждает.

Ломаченко будет много трудиться, но мой сын будет все это блокировать и поймает его“, - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Ранее промоутер Боб Арум рассказал, когда может состоятся бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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