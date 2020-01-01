Чисора: Если я попрошу, Кличко может мне помочь подготовится к бою против Усика

Британец прокомментировал слова легендарного украинца о том, что он поможет Усику в подготовке.

Несколько дней назад легенда украинского бокса Владимир Кличко заявил, что готов оказать помощь Александру Усику во время подготовки к бою против Дерека Чисоры.

Британский супертяжеловес поделился своим мнением на этот счет.

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“Если Кличко готов помочь Усику, то я рад, это круто. Но ведь он не будет помогать Александру, когда тот окажется со мной в ринге, не так ли?

Кличко может прийти на помощь и мне, если я его об этом попрошу“, - приводит слова Чисоры Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Дерек Чисора жестко оскорбил Кличко.