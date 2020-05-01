Арум: Никто не отменял бой Ломаченко - Лопес
Промоутер рассказал, когда может состоятся поединок.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заверил фанатов, что бой Ломаченко - Лопес состоится.
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“Никто не отменял бой Ломаченко - Лопес Мы хотим провести его как можно скорее. Сейчас Ломаченко в Украине, но мы занимаемся вопросом возвращения его в США.
Лопес и его команда готова к поединку. Никаких промежуточных боев не будет, но, скорее всего, мы будем проводить поединок без зрителей.
Рассчитываем сделать это к сентябрю, если сможем привезти Василия и его команду“, - цитирует Арума Boxing News 24.
Напомним, американец Теофимо Лопес объявил об отмене боя с Василием Ломаченко.
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