Экс-чемпионка мира по кикбоксингу: Усик и Ломаченко - агенты Кремля

Елена Твердохлеб считает, что ФСБ использует украинских боксеров.

Украинская экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб поделилась своими мыслями об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко.

Читай также: Украинский боец: Усик делом доказывает, что он - патриот Украины

"Гораздо важнее, чем любые бесперспективные в практическом смысле словесные дуэли между Грицаем и Усиком, является то, что наконец, на седьмом году войны, Усику и Ломаченко выразили свое возмущение и неприятие их коллаборантских позиции и поведения тысячи фанатов.

Безусловно, Усик и Ломаченко заслуживают свое "почетное" место в базе Миротворец, потому что сознательно пошли на эту пропагандистскую провокационную акцию. Учитывая, что они являются бизнесменами, которые заработали миллионы, нет смысла их считать наивными людьми, которые на "общественных началах" начали уничтожать собственные отношения с болельщиками.

Но и деньги им, я уверена, не платили. Это было именно то предложение, от которого "невозможно отказаться". Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко", - приводит слова Твердохлеб Gazeta.ua.

Также спортсменка рассказала о том, как украинские боксеры связаны с ФСБ и почему выполняют их поручения.

"То, что Усик, с началом оккупации Крыма, "официально" взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого. В частности, я уверена, и в СБУ.

У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. А Ломаченко, скорее всего у него под наблюдением, как у кума.

Читай также: Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца

Такого рода медийно раскрученные популярные агенты как Усик и Ломаченко используются врагом прежде всего для пропаганды и медийных диверсий. И фильм с их участием - это конкретный пример использования таких агентов.

И поэтому, если вы спросите у меня являются ли они агентами Кремля, то я отвечу - да, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть, что терять.

А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видели", как и всех тех, кто погиб за независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир, за "русский мир", - заявила Елена.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.

В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.