Майки Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Спортсмен верит в успех украинца.

Бывший чемпион мира Майки Гарсия сделал прогноз на поединок украинского боксера Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

“Я думаю, что Василий окажется победителем, но мне нравится уверенность Лопеса и то, как он относится к боксу. Тео молод, голоден и уверен в своих силах. Кажется, что Лома свое заберет, но вряд ли поединок станет легким для него.

Лопес - прирожденный легковес, он выйдет в ринг невероятно мощным и будет пытаться доминировать на протяжение всего боя. А Василий покажет свои навыки, работу ног и опыт“, - заявил Гарсия YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Рамирес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

Напомним, что Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.