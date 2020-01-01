Переключиться на мобильную версию

Майки Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Комментариев: 0
Спортсмен верит в успех украинца.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира Майки Гарсия сделал прогноз на поединок украинского боксера Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

“Я думаю, что Василий окажется победителем, но мне нравится уверенность Лопеса и то, как он относится к боксу. Тео молод, голоден и уверен в своих силах. Кажется, что Лома свое заберет, но вряд ли поединок станет легким для него.

Лопес - прирожденный легковес, он выйдет в ринг невероятно мощным и будет пытаться доминировать на протяжение всего боя. А Василий покажет свои навыки, работу ног и опыт“, - заявил Гарсия YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Рамирес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

Напомним, что Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.

Поделись:
Теги: Майки Гарсия, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс, прогноз
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь