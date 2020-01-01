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Гарсия: Я намерен побить Ломаченко

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Американец назвал спортсменов, с которыми хочет сразиться.
Райан Гарсия
Райан Гарсия
Boxing Scene

Американский проспект Райан Гарсия назвал имена боксеров, с которыми намерен сразиться за титульный пояс.

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“Мне кажется, что я очень близок к титульному бою. Думаю, где-то в двух боях или в одном. Особенно в легком весе, здесь я чувствую себя все сильнее с каждым разом.

Мне интересно, кто в этом дивизионе сможет справиться с моей скоростью и моей силой. Вы меня знаете, я готов к любому вызову. Вопрос к менеджерам и промоутерам. Я не знаю, чего хотят они, но я готов.

Я думаю, что могу побить всех топовых боксеров легкого веса. Кого я хочу побить кроме Дэвиса? Ломаченко, Теофимо, Хэйни. Все эти парни в моем списке“, - приводит слова Гарсии Boxing Scene.

Напомним, что Ломаченко - в ТОП-5 самых быстрых боксеров по версии WBC.

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Теги: Райан Гарсия, Василий Ломаченко, бокс
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