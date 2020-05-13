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Первый тренер Майка Тайсона оценил текущую форму боксера

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Именитый специалист ярко прокомментировал состояние спортсмена.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Именитый наставник Тедди Атлас, который является первым профессиональным тренером Майка Тайсона, оценил текущую форму своего бывшего подопечного.

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“Он бьет в туловище и делает движение головой. Это одно из его коронных движений. Он двигает головой, вынуждая промахиваться, и тем самым делает так, что соперник раскрывается.

Прекрасная скорость. Она до сих пор с ним. Майк кидает кулаки, вкладывая массу тела, толкает спиной, вкручивает удар. Вкладывает каждый грамм веса, но не просто бьет по поверхности, а носит удар под нее.

Великие спортсмены никогда не теряют свой генетический дар или мышечную память, а фанаты всегда мечтатели. Рад, что Майк выглядит здоровым и счастливым“, - признался Атлас.

Напомним, что Холифилд изъявил о желание провести бой с Тайсоном.

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Теги: Тедди Атлас, Майк Тайсон, бокс
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