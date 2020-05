Первый тренер Майка Тайсона оценил текущую форму боксера

Именитый наставник Тедди Атлас, который является первым профессиональным тренером Майка Тайсона, оценил текущую форму своего бывшего подопечного.

“Он бьет в туловище и делает движение головой. Это одно из его коронных движений. Он двигает головой, вынуждая промахиваться, и тем самым делает так, что соперник раскрывается.

Прекрасная скорость. Она до сих пор с ним. Майк кидает кулаки, вкладывая массу тела, толкает спиной, вкручивает удар. Вкладывает каждый грамм веса, но не просто бьет по поверхности, а носит удар под нее.

Великие спортсмены никогда не теряют свой генетический дар или мышечную память, а фанаты всегда мечтатели. Рад, что Майк выглядит здоровым и счастливым“, - признался Атлас.

