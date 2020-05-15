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Гладиаторская обстановка: Поединок Уайт - Поветкин может состояться в саду промоутера

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Хирн потратит огромные средства на проведения боя.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина может состояться у него в саду.

Промоутер намерен организовывать боксерские шоу на территории своего загородного дома площадью 6 гектаров в Брентвуде. Ориентировочная сумма проекта составляет один миллион фунтов стерлингов.

На протяжении июля и августа четыре субботы подряд Хирн хочет проводить вечера бокса под рабочим названием Matchroom Fight Camp. В каждый вечер будет проходить 4-5 поединков. Начать все планируется с боя Наташи Джонас против Терри Харпер, а завершит поединком Уайт - Поветкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏽 #FightCamp

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

“Представьте себе ринг в центре сада. Нужно с нуля построить много точек: раздевалки для боксеров, продумать, как они будут выходить на ринг. И нам нужно сделать так, чтобы в этом принимало участие минимум людей.

Ведем переговоры с отелем, который расположен неподалеку. Хотим, чтобы там не только жили все: бойцы, члены их команды, но и проходили тестирование на коронавирус.

Когда остальные планируют организовывать шоу на пустых аренах и в темных студиях, мы сделаем шоу на воздухе. Мы хотим создать гладиаторскую обстановку. Просто представьте себе. Лето, дом освещен, вдали виднеется Канары Уорф, а в небе - фейерверк. Затем по склону холма идут Диллиан Уайт и Александр Поветкин прямо по моей лужайке“, - приводит слова Хирна Daily Mail.

Отметим, что Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Поветкин, Диллиан Уайт, бокс
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