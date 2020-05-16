Переключиться на мобильную версию

Комментатор UFC обвинил Тайсона в употребление допинга

Комментариев: 1
Специалист настоял на том, что легендарного боксера нужно проверить на допинг.
Джо Роган
Джо Роган
gett

Ведущий и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возвращение Майка Тайсона на ринг ради выставочных боев.

Читай также: Президент UFC: Умоляю Тайсона не возвращаться в бокс

“Майк Тайсон возвращается, и он находится в потрясающей форме. Он выглядит устрашающе. Если они не будут проверять его на допинг, не будут тестировать на гормоны, это кардинально меняет дело. Если он принимает тестостерон, гормон роста, гормон щитовидки, ваше тело начинает функционировать намного лучше в таком возрасте.

Если они не будут тестировать Тайсона, Холифилда, и других парней, которые хотят вернуться, мы можем увидеть нечто действительно безумное. Не знаю, может быть, он ни на чем не сидит, а просто является особенным атлетом“, - заявил Роган в своем подкасте.

Ранее Тайсон назвал главную цель своего возвращения на ринг.

Поделись:
Теги: Джо Роган, Майк Тайсон, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  16.05.2020, 16:09
Оценка:  0
русский
Он Усик сидит на члене у Жириновского. И ничего. Получает огромное удовольствие.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь