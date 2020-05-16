Комментатор UFC обвинил Тайсона в употребление допинга

Специалист настоял на том, что легендарного боксера нужно проверить на допинг.

Ведущий и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возвращение Майка Тайсона на ринг ради выставочных боев.

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“Майк Тайсон возвращается, и он находится в потрясающей форме. Он выглядит устрашающе. Если они не будут проверять его на допинг, не будут тестировать на гормоны, это кардинально меняет дело. Если он принимает тестостерон, гормон роста, гормон щитовидки, ваше тело начинает функционировать намного лучше в таком возрасте.

Если они не будут тестировать Тайсона, Холифилда, и других парней, которые хотят вернуться, мы можем увидеть нечто действительно безумное. Не знаю, может быть, он ни на чем не сидит, а просто является особенным атлетом“, - заявил Роган в своем подкасте.

Ранее Тайсон назвал главную цель своего возвращения на ринг.