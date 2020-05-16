Рамирес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Боксер выделил главные качества спортсменов.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес сделал прогноз на бой чемпиона в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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“Бой может оказаться хорошим. Я думаю, что он пойдет по одному сценарию, но исход может оказаться противоположным. Мне кажется, что Теофимо может показать свою мощь и это окажется его топовым выступлением. Но я также вижу, как и Лопес хорошо проводит 2-3 раунда, а после этого его уверенность просто исчезнет.

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Ломаченко может сломать Лопеса. Возможно, что Теофимо не будет готов. Их поединок может пойти по такому сценарию.

Лопес обладает мощным одиночным ударом. Тут сложно что-то предугадать. Я считаю, что Ломаченко все же более опытный, но Теофимо очень мотивирован. Думаю, что опыт окажется более важным фактором“, - рассказал Рамирес в интервью YouTube-канале FightHype.com.

Отметим, что Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.