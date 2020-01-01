Британцу нужна масштабная подготовка к организации боя.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году.

“Могу предположить, что Джошуа подерется лишь один раз в этом году.

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Мы думали, что сможем провести бой с Пулевым в начале августа, тогда бы была возможность организовать поединок в декабре. Но к боям Джошуа нужна масштабная подготовка, поэтому будет только один поединок в этом году.

Если же с сентября в Британии не получится проводить бои со зрителями, то защита против Кубрата Пулева пройдет в другом месте“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее Джошуа назвал поединок мечты.