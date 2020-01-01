Переключиться на мобильную версию

Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году

Комментариев: 0
Британцу нужна масштабная подготовка к организации боя.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году.

“Могу предположить, что Джошуа подерется лишь один раз в этом году.

Читай также: Пулев: Джошуа боится меня

Мы думали, что сможем провести бой с Пулевым в начале августа, тогда бы была возможность организовать поединок в декабре. Но к боям Джошуа нужна масштабная подготовка, поэтому будет только один поединок в этом году.

Если же с сентября в Британии не получится проводить бои со зрителями, то защита против Кубрата Пулева пройдет в другом месте“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее Джошуа назвал поединок мечты.

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, бокс, Кубрат Пулев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь