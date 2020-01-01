Фьюри - о реванше с Уайлдером: Это был лучший камбэк в истории бокса

"Цыганский король" знал, что победит нокаутом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился воспоминанием о победном бою против Деонтея Уайлдера.

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“Я говорил каждому, что нокаутирую Уайлдера, ведь я увидел все нюансы в первом бою. Я знал, что он не сможет побить меня, потому что не сделал этого после моего трехлетнего простоя и двух недопоединков. Мне удалось принять его лучшие удары и поднялся. Я знал, что он не победит меня.

Я был силен в каждом аспекте, я говорил себе: “Окей, сейчас я пойду прямо на тебя. Как ты на это отреагируешь?“. Мне кажется, что он был удивлен тем, что я атаковал его с первого раунда.

Я хотел отплатить ему за те два нокдауна в первом бою. Во втором поединке я уронил его три или четыре раза, это был лучший камбэк в истории бокса“, - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Ранее Фьюри рассказал, с кем планирует провести бой до завершения карьеры.