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Гвоздик рассказал, почему отказался проводить бои в Украине

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Боксер выделил несколько факторов.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, почему не будет проводить бои в Украине. 

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“Конечно мне хотелось бы выступить на родине, в Харькове. Но, опять же. Я не хочу рассказывать басни, что “Я бы хотел, но не могу“. Мне на сегодняшний день 33 года. У меня есть семья и любая подготовка к бою - это то, куда ты вкладываешь финансы, здоровье и кучу усилий.

Бесплатно сегодня я это делать не готов и не хочу. Если я не смогу сегодня зарабатывать этим себе на жизнь, то кем я пойду работать? Подсобником или в Макдоналдс кассиром.

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В Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится на этом, скажем так, отбить все потраченные усилия. С кем я буду боксировать в Украине? Естественно мне нужно подобрать достойного соперника, я же не буду боксировать с каким-то перворазрядником из клубов.

Чтобы боксировать с достойными соперниками на достойном уровне нужно пройти соответствующую подготовку с хорошими спарринг-партнерами, что затратно и напряжно. Соответственно, хочется получить вознаграждение за свой труд.

Поэтому бой в Украине на сегодняшний день маловероятен, потому что в Украине эта индустрия так не развита, как в США“, - рассказал боксер в интервью Ready to Fight.

Ранее Гвоздик заявил о желание провести реванш с Бетербиевым.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс
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