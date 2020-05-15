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Чисора - Усику: Пощады не будет

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Британец в ожидание боя с украинцем.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора высказался по поводу предстоящего боя с Александром Усиком.

Чисора на странице в Instagram разместил отрывок из интервью после пресс-конференции с Усиком, при этом добавил яркий комментарий.

“Я готов перейти на другую сторону. Я пойду в ад в этой борьбе. Пощады не будет“, - написал боксер под видео.

Напомним, что поединок Чисора - Усик должен был состояться 23-го мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен.

Ранее промоутер заявил, что сейчас нет точных данных, когда состоится их бой.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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