Чисора - Усику: Пощады не будет

Британец в ожидание боя с украинцем.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора высказался по поводу предстоящего боя с Александром Усиком.

Чисора на странице в Instagram разместил отрывок из интервью после пресс-конференции с Усиком, при этом добавил яркий комментарий.

“Я готов перейти на другую сторону. Я пойду в ад в этой борьбе. Пощады не будет“, - написал боксер под видео.

Напомним, что поединок Чисора - Усик должен был состояться 23-го мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен.

Ранее промоутер заявил, что сейчас нет точных данных, когда состоится их бой.