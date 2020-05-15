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Грицай: У Усика нет шансов против меня

Комментариев: 9
Борец не сомневается в своей победе.
Богдан Грицай
Богдан Грицай
скриншот

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Александр Усика на бой без правил, поделился мнением по поводу возможного поединка против боксера.

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“В его видео, на которое я обратил внимание, не было правил. Обычный человек заходит в дверь и получает нокаут. Судьей не было, поэтому я ему и сказал, что будет бой без правил.

Я думаю, что я одержу победу. Я знаю, что мне нужно делать с боксером. Думаю, что у Усика нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу“, - рассказал боец в интервью Сегодня.

Отметим, что Грицай со своей командой подготовил октагон для проведения боя.

Напомним, что Усик призвал становиться в очередь всех желающих, которые хотят с ним сразиться.

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Теги: Богдан Грицай, Александр Усик, бокс
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Комментариев (9)
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Осталось 500 символов
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andy55524    15.05.2020, 16:17
Оценка:  0
andy55524
Грицай, всю оставшуюся жизнь, твои родственники, на аптеку работать будут, хотя ты этого осознавать не будешь.
С улыбкой олигофрена жить будешь.
гость  (аноним)  15.05.2020, 16:09
Оценка:  +1
гость
Не кричи гоп, пока не получишь пиздюлину долбоёб.
Миша Кокляев  (аноним)  15.05.2020, 15:56
Оценка:  +1
Миша Кокляев
Прийму председателем Богдана Грицая в своё закрытое общество дебилов бросившее вызов чемпионам.
Кость в горле  (аноним)  15.05.2020, 15:51
Оценка:  +1
Кость в горле
Первый на хуторе размечтался ...
гость  (аноним)  15.05.2020, 15:48
Оценка:  +2
гость
Уже большое желание увидеть как этому идиоту ебло расквасят.
гость  (аноним)  15.05.2020, 15:46
Оценка:  +2
гость
С какого перепуга Усики должен в клетку идти ? Он же не обезьяна как ты. Найди что предложить чемпиону, кроме своего обосранного и раздолбанного очка. Усик должен своё время тратить на дегенерата.
гость  (аноним)  15.05.2020, 15:43
Оценка:  +2
гость
Это Грицай редкостный долбоеб
гость  (аноним)  15.05.2020, 15:42
Оценка:  +2
гость
Xyйло опять вылезло. Грицай ты чмо никто, и никому ты неинтересен. Шёл бы ты сосать.
pусский  (аноним)  15.05.2020, 15:31
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы!
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