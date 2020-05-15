Грицай: У Усика нет шансов против меня

Борец не сомневается в своей победе.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Александр Усика на бой без правил, поделился мнением по поводу возможного поединка против боксера.

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“В его видео, на которое я обратил внимание, не было правил. Обычный человек заходит в дверь и получает нокаут. Судьей не было, поэтому я ему и сказал, что будет бой без правил.

Я думаю, что я одержу победу. Я знаю, что мне нужно делать с боксером. Думаю, что у Усика нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу“, - рассказал боец в интервью Сегодня.

Отметим, что Грицай со своей командой подготовил октагон для проведения боя.

Напомним, что Усик призвал становиться в очередь всех желающих, которые хотят с ним сразиться.