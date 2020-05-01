Лопес разразился критикой в адрес болельщиков

Американец отпускает колкости не только про своих соперников, но и про фанатов.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) в очередной раз сделал весьма негативное заявление, правда в этот раз боксер критиковал не своих коллег, а фанатов.

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"В Top Rank уже сообщили, что собираются проводить боксерские ивенты. Так что, преданные фанаты, мы вернемся. Хотя... Неужели вы преданные? Будьте настоящими! Вы же, б***ь, поддерживаете боксера до тех пор, пока он не проиграет.

Мы вот пытаемся устраивать яркие бои, но другие бойцы этого не хотят. Но наш с отцом подход не изменился. Мы хоть и набрасываем кучу де**ма, но за свои слова отвечаем", - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Ранее Теофимо Лопес грубо высказался в адрес украинского боксера Василия Ломаченко.