Хирн: Мы в поиске места для проведения боя Усик - Чисора
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о том, когда состоится бой украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чисоры.
“Давайте подождем. Я сомневаюсь, что мы сможем организовать этот поединок в первый месяц после возвращения мирового бокса. Пока что мы находимся в поиске альтернативного места для этого противостояния.
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Через время вернутся и зрители. Вопрос только в количестве. Сколько будет зрителей - тысяча или 80 тысяч? Некоторые страны уже говорят, что открыты для бизнеса и хотят показать это миру. Может, для боя Усик - Чисора мы воспользуемся подобным предложением“, - приводит слова Хирна Sky Sports.
Напомним, бой Усик - Чисора, запланированный на май, перенесли из-за пандемии коронавируса.
По словам украинца, для него этот поединок - вызов.
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