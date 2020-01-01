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Хирн: Мы в поиске места для проведения боя Усик - Чисора

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Британский промоутер сказал, что рассмотрит все варианты при планировали боя Усик - Чисора.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о том, когда состоится бой украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

“Давайте подождем. Я сомневаюсь, что мы сможем организовать этот поединок в первый месяц после возвращения мирового бокса. Пока что мы находимся в поиске альтернативного места для этого противостояния.

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Через время вернутся и зрители. Вопрос только в количестве. Сколько будет зрителей - тысяча или 80 тысяч? Некоторые страны уже говорят, что открыты для бизнеса и хотят показать это миру. Может, для боя Усик - Чисора мы воспользуемся подобным предложением“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Чисора, запланированный на май, перенесли из-за пандемии коронавируса.

По словам украинца, для него этот поединок - вызов.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора
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