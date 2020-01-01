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Усик не попал в список боксеров, с которыми планирует боксировать Фьюри

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Британец собирается завоевать титул абсолютного чемпиона мира.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих ближайших спортивных планах.

"Я думал о пенсии, ведь первоначально у меня было три боя по контракту, теперь уже осталось два. У меня в планах есть Уайлдер и Джошуа, но я после них собираюсь продолжать" - сказал Фьюри в прямом эфире в Instagram.

"Цыганский король" отметил, что у него есть список соперников, с которыми он хотел бы провести поединки. Отметим, что украинца Александра Усика среди них нет.

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"Мне 31 год, я в хорошей форме и тренируюсь три или четыре раза в день. Есть много боксеров, которых я могу побить - Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс.

Есть Эфе Аджагба, большой нигерийский олимпийец, есть Тони Йока, олимпийский чемпион из Франции. Масса боксеров", - отметил британец.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, до скольки лет планирует боксировать.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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