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Украинский боец: Усик делом доказывает, что он - патриот Украины

Комментариев: 2
Роман Долидзе отметил, что ситуацию вокруг украинского боксера целенаправленно нагнетают.
Роман Долидзе
Роман Долидзе
instagram.com/romandolidze/

Украинский боец грузинского происхождения Роман Долидзе высказался по поводу скандальной ситуации вокруг украинского боксера Александра Усика.

“В последние дни со мной часто связываются журналисты по поводу ситуации с Усиком. Я с ним встречался несколько раз. Крайний раз мы встречались перед моим последним боем. Он заходил ко мне в раздевалку пожелать удачи.

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В целом оставил очень хорошее впечатление. Позитивный, добродушный человек. Мое мнение по этому вопросу: считаю, что если бы он имел что-то против Украины - он бы давно смог поменять гражданство. Уверен, у него были такие возможности.

Он действительно своим делом доказывает, что он патриот этой страны. Выступает, побеждает, высоко поднимаем украинский флаг. Считаю это дело раздутым, кто-то лишь нагнетает обстановку“, - сказал Долидзе в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.

В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.

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Теги: бокс, Александр Усик, Роман Долидзе, ММА, скандал
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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    15.05.2020, 10:38
Оценка:  0
БРОКЕР_666
шавка про_ордынская
Славянин  (аноним)  15.05.2020, 10:28
Оценка:  -1
Славянин
УСИК и ЛОМАЧЕНКО- супер, молодцы, правильно говорят , ведут себя, поют .Не то что эти ..... свидомо озабочено-озадаченые патриоты
Жеральд    15.05.2020, 10:17
Оценка:  -1
Жеральд
Время,когда нужно определиться - ты умный или красивый.Ни у кого еще не получалось усидеть одной попой на двух стульях...Как только Усик определится,так страсти и утихнут.Он сам и является катализатором всех волнений.
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