Украинский боец: Усик делом доказывает, что он - патриот Украины

Роман Долидзе отметил, что ситуацию вокруг украинского боксера целенаправленно нагнетают.

Украинский боец грузинского происхождения Роман Долидзе высказался по поводу скандальной ситуации вокруг украинского боксера Александра Усика.

“В последние дни со мной часто связываются журналисты по поводу ситуации с Усиком. Я с ним встречался несколько раз. Крайний раз мы встречались перед моим последним боем. Он заходил ко мне в раздевалку пожелать удачи.

Читай также: Хорошо, что ты признаешь ошибки: Грицай записал новое обращение Усику

В целом оставил очень хорошее впечатление. Позитивный, добродушный человек. Мое мнение по этому вопросу: считаю, что если бы он имел что-то против Украины - он бы давно смог поменять гражданство. Уверен, у него были такие возможности.

Он действительно своим делом доказывает, что он патриот этой страны. Выступает, побеждает, высоко поднимаем украинский флаг. Считаю это дело раздутым, кто-то лишь нагнетает обстановку“, - сказал Долидзе в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.

В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.