Украинский боец: Усик делом доказывает, что он - патриот Украины
Украинский боец грузинского происхождения Роман Долидзе высказался по поводу скандальной ситуации вокруг украинского боксера Александра Усика.
“В последние дни со мной часто связываются журналисты по поводу ситуации с Усиком. Я с ним встречался несколько раз. Крайний раз мы встречались перед моим последним боем. Он заходил ко мне в раздевалку пожелать удачи.
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В целом оставил очень хорошее впечатление. Позитивный, добродушный человек. Мое мнение по этому вопросу: считаю, что если бы он имел что-то против Украины - он бы давно смог поменять гражданство. Уверен, у него были такие возможности.
Он действительно своим делом доказывает, что он патриот этой страны. Выступает, побеждает, высоко поднимаем украинский флаг. Считаю это дело раздутым, кто-то лишь нагнетает обстановку“, - сказал Долидзе в видео, опубликованном в Instagram.
Слова Усика при желании можно интерпретировать по-разному. Но моё мнение таково. - ალექსანდრ უსიკთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე ჩემს აზრს გამოვხატავ. გავიცანი კიევში, ჩემი ბოლო ბრძოლის წინ შემოვიდა და წარმატება მისურვა. #RDsport #ukraine #Georgia #mma #boxing #sport
Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.
В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.
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